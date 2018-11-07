【企業盈警】易還財務：行政費用增及借貸收入減，料半年錄虧損

《經濟通通訊社７日專訊》易還財務投資（０８０７９）預期，截至今年９月３０日止６個

月中期業績，與去年同期比較，將錄得虧損。

該公司錄得虧損主要因為公司之行政費用增加約１６００萬元及借貸業務之收入減少約

１０％。

易還財務預期將於下周二（１３日）公布中期業績。（ｓｃ）

