《經濟通通訊社７日專訊》易還財務投資（０８０７９）預期，截至今年９月３０日止６個
月中期業績，與去年同期比較，將錄得虧損。
該公司錄得虧損主要因為公司之行政費用增加約１６００萬元及借貸業務之收入減少約
１０％。
易還財務預期將於下周二（１３日）公布中期業績。（ｓｃ）
07/11/2018 08:44
【企業盈警】易還財務：行政費用增及借貸收入減，料半年錄虧損
《經濟通通訊社７日專訊》易還財務投資（０８０７９）預期，截至今年９月３０日止６個
月中期業績，與去年同期比較，將錄得虧損。
該公司錄得虧損主要因為公司之行政費用增加約１６００萬元及借貸業務之收入減少約
１０％。
易還財務預期將於下周二（１３日）公布中期業績。（ｓｃ）
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