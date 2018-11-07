內銀股轉弱，港股現倒跌１４７點失二萬六，報２５９７３

《經濟通通訊社７日專訊》內銀股午後走勢轉弱，四大行全線倒跌，港股現倒跌１４７點或

０﹒５６％失二萬六關，報２５９７３點。港股今早窄幅低開４點，午後初段更一度最多升

４０９點，高見２６５３０點，其後在中資金融股及其他重磅股轉弱，拖累港股急速轉勢。

國指報１０５５４點，下跌０﹒７３％或下跌７７點。上證綜指報２６４１，下跌

０﹒６７％或下跌１７點。

建行（００９３９）現價跌０﹒７６％，報６﹒４９元；成交約２﹒０１億股，涉資

１３﹒２７億元。工行（０１３９８）現價跌０﹒３７％，報５﹒４３元；成交約２﹒３２億股

，涉資１２﹒７１億元。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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重磅內銀股：

中信銀行（００９９８） ４﹒９７元 下跌０﹒６０％

農業銀行（０１２８８） ３﹒６０元 下跌０﹒５５％

工商銀行（０１３９８） ５﹒４３元 下跌０﹒３７％

郵儲銀行（０１６５８） ４﹒９０元 上升０﹒２０％

民生銀行（０１９８８） ５﹒８４元 下跌１﹒０２％

交通銀行（０３３２８） ５﹒８９元 下跌０﹒５１％

招商銀行（０３９６８） ３２﹒９０元 下跌０﹒６０％

中國銀行（０３９８８） ３﹒４０元 下跌０﹒５８％

光大銀行（０６８１８） ３﹒５２元 無升跌



內險股：

中國太平（００９６６） ２７﹒６５元 下跌０﹒５４％

新華保險（０１３３６） ３８﹒４５元 下跌１﹒５４％

中國人保（０１３３９） ３﹒４０元 下跌０﹒８７％

中再保 （０１５０８） １﹒４９元 上升１﹒３６％

中國平安（０２３１８） ７８﹒６５元 無升跌

中國財險（０２３２８） ７﹒９１元 無升跌

中國太保（０２６０１） ３１﹒４５元 上升０﹒４８％

中國人壽（０２６２８） １６﹒３６元 下跌０﹒４９％



其他重磅股：

匯豐控股（００００５） ６５﹒８０元 下跌０﹒３８％

港交所 （００３８８） ２２３﹒４０元 上升０﹒７２％

騰訊控股（００７００） ２９２﹒４０元 上升０﹒１４％

中國移動（００９４１） ７２﹒７０元 下跌１﹒４９％

友邦保險（０１２９９） ６３﹒３０元 上升１﹒２８％

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