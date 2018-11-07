《盤後部署》美國中期選舉後港股轉悶局，料廿天線及五十天線上落

《經濟通通訊社７日專訊》美國隔晚成交量相對淡靜，投資者靜待美國中期選舉結果，美股

呈低開高走格局，三大指數全線高收，港股今早未隨外圍走高，僅輕微高開４點報２６１２５，

其後大市缺乏方向，升跌不過百點，惟中午前後有消息指民主黨奪眾議院，共和黨保住參議院，

消息刺激港股突然抽升逾四百點，但其後升勢無以為繼，更曾倒跌二百點，最終收報

２６１４７，升２６點。國企指數收報１０６４１升０﹒０８％或升８點。

上證綜合指數收２６４１，跌１８點或跌０﹒６８％。



＊中期選舉結果對解決中美貿易爭端幫助不大＊



美國民主黨一如所料贏得眾議院的控制權，是自２０１０年以來首次控制眾議院，意味民主

黨有能力對特朗普及其內閣成員展開調查。

截稿時眾議院投票結果中，民主黨取得逾２１８席的過半數門檻，贏得眾議院的控制權；

至於參議院方面，共和黨已奪得５０席，輕鬆保住參議院的控制權。有分析指民主黨奪得眾議院

控制權，只更大程度影響特朗普內政，對解決中美貿易爭端的幫助不大，料焦點仍放在月底舉行

的「習特會」上。

除此之外，投資者需留意本周五（９日）凌晨聯儲局公布議息結果及會後聲明。美國１０月

份ＩＳＭ非製造業指數雖然下跌，由前月６１﹒６降至６０﹒３，但卻遠高於預測值５９﹒４，

顯示出美國第４季初期，內需仍維持強勁擴張，經濟數據強勁或促進聯儲局維持快速加息步伐。

英國「脫歐」漸見明朗化，有傳英國有意在本月與歐盟達成共識，英國政府內閣召開會議，

統一在「脫歐」談判的立場，雖然會後未達成終極協議方案，但「脫歐」事務大臣藍韜文示意會

面順利。「脫歐」漸見明朗，有望化解兩年來纏繞英鎊的負面因素，英鎊兌美元今早突破

１﹒３１００，高見１﹒３１４０水平，歐元、英鎊、澳元及紐元皆走強，美匯指數失守９６水

平，短期有助紓緩港股跌勢。



＊港股曾急升便無以為繼，聚焦今晚美股反應＊



另外，ＭＳＣＩ證實將就提高Ａ股在指數中權重進行磋商，建議納入因子由原先５％增加至

２０％，料可吸引逾８００億美元海外投資，分別於明年５月及８月的例行評審中實，根據上次

「入摩」的經驗，外資會先行偷步購入股份，對中港股市未必有即時影響。

個別板塊方面，中國上月二手房銷量、開發商的土地購置和大型地產商合約銷售額均告下跌

，表明房地產市場放緩趨勢加固，料內房股未來跌勢加大。

港股中午抽升逾四百點後無以為繼，顯示大市仍未有明確方向，料今晚美股將反映投資者對

是次選舉結果的取態，影響港股未來走勢，執筆時道期升１０８點，報２５７４９點。港股現時

於２６０００點見支持，料短期於２０天線（約２５５０６點）至５０天線（約２６５８５點）

間波幅上落，轉趨悶局。（ｓｃ）

