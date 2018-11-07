《經濟通通訊社７日專訊》美國中期選舉投票站陸續關閉，目前印第安納州及佛羅里達州的
參議院議席正進行點票，在已點票的１２％中，尋求連任的民主黨藉印第安納州議員Ｊｏｅ
Ｄｏｎｎｅｌｌｙ的得票率為３８﹒０６％，大幅落後於共和黨候選人Ｍｉｋｅ Ｂｒａｕｎ的
５８﹒０６％。
在佛羅里達州方面，目前已點票３５％，尋求連任的民主黨議員Ｂｉｌｌ Ｎｅｌｓｏｎ得
票率為４９﹒５２％，落後於共和黨候選人Ｒｉｃｋ Ｓｃｏｔｔ。（ｍｎ）
07/11/2018 08:33
【中期選舉】民主黨在印第安納及佛羅里達州參議院點票中暫落後
《經濟通通訊社７日專訊》美國中期選舉投票站陸續關閉，目前印第安納州及佛羅里達州的
參議院議席正進行點票，在已點票的１２％中，尋求連任的民主黨藉印第安納州議員Ｊｏｅ
Ｄｏｎｎｅｌｌｙ的得票率為３８﹒０６％，大幅落後於共和黨候選人Ｍｉｋｅ Ｂｒａｕｎ的
５８﹒０６％。
在佛羅里達州方面，目前已點票３５％，尋求連任的民主黨議員Ｂｉｌｌ Ｎｅｌｓｏｎ得
票率為４９﹒５２％，落後於共和黨候選人Ｒｉｃｋ Ｓｃｏｔｔ。（ｍｎ）
|剖析天下07/11/2018
中期選舉風雲變色 環球屏息以待
|剖析天下07/11/2018
默克爾放棄連任 歐盟恐群龍無首
|剖析天下07/11/2018
英徵「數碼稅」 科技巨擘惡夢？
|國際動態07/11/2018
特朗普反非法移民廣告 美媒拒播
|剖析天下06/11/2018
【中期選舉】特朗普打移民牌散播恐懼助選 共和黨料保參議院
|FOCUS06/11/2018
【FOCUS】多項指標顯國人捂緊錢袋 「雙11」成檢驗關鍵
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰