【中期選舉】民主黨在印第安納及佛羅里達州參議院點票中暫落後

《經濟通通訊社７日專訊》美國中期選舉投票站陸續關閉，目前印第安納州及佛羅里達州的

參議院議席正進行點票，在已點票的１２％中，尋求連任的民主黨藉印第安納州議員Ｊｏｅ

Ｄｏｎｎｅｌｌｙ的得票率為３８﹒０６％，大幅落後於共和黨候選人Ｍｉｋｅ Ｂｒａｕｎ的

５８﹒０６％。

在佛羅里達州方面，目前已點票３５％，尋求連任的民主黨議員Ｂｉｌｌ Ｎｅｌｓｏｎ得

票率為４９﹒５２％，落後於共和黨候選人Ｒｉｃｋ Ｓｃｏｔｔ。（ｍｎ）

