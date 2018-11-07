【中期選舉】民主黨料勝維珍尼亞州第十選區，為重奪眾議院鋪路

《經濟通通訊社７日專訊》目前美國中期選舉正陸續進行點票，據《ＣＮＮ》預測，民主黨

候選人Ｊｅｎｎｉｆｅｒ Ｗｅｘｔｏｎ在維珍尼亞州第十選區中擊敗，尋求第三度連任的眾議

員Ｂａｒｂａｒａ Ｃｏｍｓｔｏｃｋ，這個席位被視為民主黨奪回眾議院的重要一仗，基本上

是非勝不可，民主黨需要在眾議院中增加２３個席位才能取得控制權。（ｍｎ）

