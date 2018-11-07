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07/11/2018 10:32

【脫歐之後】英首相辦公室否認１１月英國達成脫歐協議時間表報道

　　《經濟通通訊社７日專訊》據《英國廣播公司》引述一份脫歐文件報道，英國希望在１１月
底之前達成脫歐協議，英國首相文翠珊將於１１月１９日發表演講，將表示她就英國脫歐公投達
成讓英國團結起來的協議。
　　不過，英國首相辦公室發言人否認報道，稱該份文件出現拼寫錯誤及使用幼稚的措辭，應該
足以表明該份文件並不代表政府。
　　另外，文翠珊向內閣表示，英國需要更多時間準備脫歐後愛爾蘭邊境解決方案，不會不惜任
何代價地接受歐盟提出的協議。（ｍｎ）

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