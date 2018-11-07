《經濟通通訊社７日專訊》《ＣＮＢＣ》預測，民主黨將贏得對眾議院的控制權，是自２０
１０年以來首次控制眾議院，意味著民主黨有能力對特朗普及其內閣成員展開調查，特別是有關
總統特朗普的報稅問題。同時亦可以通過立法，保護「通俄門」特別檢察官米勒對特朗普的調查
。
目前在眾議院投票結果中，民主黨贏取１２６席，共和黨則為１２７席，但由於屬於民主黨
票倉的西岸則未進行點票，預計民主黨將取得逾２１８席的過半數門檻。
至於參議院方面，共和已黨奪得５０席，輕鬆保住參議院的控制權。（ｍｎ）
07/11/2018 11:32
【中期選舉】選舉大局已定，民主黨料奪眾議院，共和黨保住參議院
《經濟通通訊社７日專訊》《ＣＮＢＣ》預測，民主黨將贏得對眾議院的控制權，是自２０
１０年以來首次控制眾議院，意味著民主黨有能力對特朗普及其內閣成員展開調查，特別是有關
總統特朗普的報稅問題。同時亦可以通過立法，保護「通俄門」特別檢察官米勒對特朗普的調查
。
目前在眾議院投票結果中，民主黨贏取１２６席，共和黨則為１２７席，但由於屬於民主黨
票倉的西岸則未進行點票，預計民主黨將取得逾２１８席的過半數門檻。
至於參議院方面，共和已黨奪得５０席，輕鬆保住參議院的控制權。（ｍｎ）
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