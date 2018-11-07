《經濟通通訊社７日專訊》美國中期選舉大局已定，民主黨一如預期將贏得對眾議院的控制
權，已共和黨則輕鬆保住參議院。
總統特朗普周二晚在Ｔｗｉｔｔｅｒ上表示，「這是一個非常成功的晚上，感謝所有人！」
特朗普在拉票時自知將失去眾議院，將目標放在參議院。（ｍｎ）
07/11/2018 13:11
【中期選舉】特朗普Ｔｗｉｔｔｅｒ上發文：這是非常成功的一晚
《經濟通通訊社７日專訊》美國中期選舉大局已定，民主黨一如預期將贏得對眾議院的控制
權，已共和黨則輕鬆保住參議院。
總統特朗普周二晚在Ｔｗｉｔｔｅｒ上表示，「這是一個非常成功的晚上，感謝所有人！」
特朗普在拉票時自知將失去眾議院，將目標放在參議院。（ｍｎ）
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