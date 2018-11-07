《經濟通通訊社７日專訊》美國眾議院民主黨領袖佩洛西發言人哈米爾（Ｄｒｅｗ
Ｈａｍｍｉｌｌ）在Ｔｗｉｔｔｅｒ上表示，總統特朗普已致電佩洛西，祝賀民主黨贏得眾議院
多數席位。
哈米爾稱，特朗普在認同佩洛西在支持者集會上稱兩黨需要合作的呼籲。（ｍｎ）
07/11/2018 13:34
【中期選舉】特朗普致電祝賀眾議院民主黨領袖佩洛西
《經濟通通訊社７日專訊》美國眾議院民主黨領袖佩洛西發言人哈米爾（Ｄｒｅｗ
Ｈａｍｍｉｌｌ）在Ｔｗｉｔｔｅｒ上表示，總統特朗普已致電佩洛西，祝賀民主黨贏得眾議院
多數席位。
哈米爾稱，特朗普在認同佩洛西在支持者集會上稱兩黨需要合作的呼籲。（ｍｎ）
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