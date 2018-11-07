【中期選舉】民主黨奪眾議院控制權，美元受壓，道期升幅收窄

《經濟通通訊社７日專訊》美元兌歐元及英鎊偏軟，此前民主黨奪得美國國會眾議院控制權

，市場憂慮或會影響特朗普的親商政策。

美元指數跌０﹒３％至９６﹒０４。歐元兌美元漲０﹒２％至１﹒１４４３美元。美元兌日

圓跌０﹒２％，報１１３﹒２１日圓，今日稍早日圓一度漲至１１２﹒９５日圓。

美國股市方面，美股期貨縮減升幅，道指期貨升０﹒１％或１７點，標指及納指期貨分別漲

０﹒１％及０﹒３％。（ｍｎ）

