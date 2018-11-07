《經濟通通訊社７日專訊》美元兌歐元及英鎊偏軟，此前民主黨奪得美國國會眾議院控制權
，市場憂慮或會影響特朗普的親商政策。
美元指數跌０﹒３％至９６﹒０４。歐元兌美元漲０﹒２％至１﹒１４４３美元。美元兌日
圓跌０﹒２％，報１１３﹒２１日圓，今日稍早日圓一度漲至１１２﹒９５日圓。
美國股市方面，美股期貨縮減升幅，道指期貨升０﹒１％或１７點，標指及納指期貨分別漲
０﹒１％及０﹒３％。（ｍｎ）
07/11/2018 15:01
【中期選舉】民主黨奪眾議院控制權，美元受壓，道期升幅收窄
《經濟通通訊社７日專訊》美元兌歐元及英鎊偏軟，此前民主黨奪得美國國會眾議院控制權
，市場憂慮或會影響特朗普的親商政策。
美元指數跌０﹒３％至９６﹒０４。歐元兌美元漲０﹒２％至１﹒１４４３美元。美元兌日
圓跌０﹒２％，報１１３﹒２１日圓，今日稍早日圓一度漲至１１２﹒９５日圓。
美國股市方面，美股期貨縮減升幅，道指期貨升０﹒１％或１７點，標指及納指期貨分別漲
０﹒１％及０﹒３％。（ｍｎ）
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