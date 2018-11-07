【朝鮮局勢】美國務卿蓬佩與北韓官員會面無限期押後

《經濟通通訊社７日專訊》美國國務院表示，國務卿蓬佩奧與北韓高級官員原定周四（８日

）舉行的重要會面將無限期押後，但沒有詳細說明原因。

國務院發言人諾爾特（Ｈｅａｔｈｅｒ Ｎａｕｅｒｔ）在一份簡短聲明中表示，雙方將在

各自日程安排允許的時候重新會面，強調雙方對話將繼續進行。此前雙方圍繞北韓無核化進展速

度以及北韓要求放寬制裁出現爭論。（ｍｎ）

