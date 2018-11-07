《台股攻略－馮偉明》美股震盪收高，台股收復９９００點關卡

《台股攻略》台股今日開低走高，升８３﹒４０點，收９９０８﹒３５點，成交金額為新台

幣１１６２﹒９０億元。

美股電子期貨指數升近百點，帶動台股開低震盪走高，收復９９００點關卡。矽晶圓、被動

元件及光學股全面反彈。中美晶及合晶亮燈漲停，環球晶也升６﹒６５％。玉晶光漲停，亦帶動

揚明光、先進光、今國光及佳凌。大立光由黑翻紅，尾盤升１﹒８６％，收新台幣３２８０元。

被動元件族群今日強勢反彈，華新科及信昌電攻上漲停，國巨升超過７％、禾伸堂和蜜望實也升

６％左右。大型電子權值股方面，研華升４％，聯發科、大立光、台達電、友達及可成升１％之

上，鴻海及大型金控股今日發揮了穩盤作用，國泰金、中信金、富邦金、元大金及玉山金均穩在

盤上。

在台、美股市企業財報利多支撐的情況下，台股自１０月底以來呈反彈走勢，投資者後續須

繼續留意川習會和美國聯儲局的動向。台灣在１１月２４日將舉行九合一選舉，按過去統計，台

股於選前１０日的上漲機率達７１％，若國際市場未有重大負面事件發生，投資者對台股後市可

持審慎樂觀態度。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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