《經濟通通訊社７日專訊》橋英控股（０８４６２）發盈警，預期截至今年９月３０日止九
個月將錄得未經審核除稅後虧損約１３０萬新加坡元，而去年同期虧損額約７０萬新加坡元。
期內虧損增加乃主要由於價格競爭激烈，導致自新加坡不同政府機構接到的工作訂單減少，
使得相關收益減少。
集團前三季業績預期將於下周二（１３日）刊發。（ｋｔ）
07/11/2018 08:45
【企業盈警】橋英控股料前三季稅後虧損擴大至約１３０萬坡元
《經濟通通訊社７日專訊》橋英控股（０８４６２）發盈警，預期截至今年９月３０日止九
個月將錄得未經審核除稅後虧損約１３０萬新加坡元，而去年同期虧損額約７０萬新加坡元。
期內虧損增加乃主要由於價格競爭激烈，導致自新加坡不同政府機構接到的工作訂單減少，
使得相關收益減少。
集團前三季業績預期將於下周二（１３日）刊發。（ｋｔ）
|剖析天下07/11/2018
中期選舉風雲變色 環球屏息以待
|剖析天下07/11/2018
默克爾放棄連任 歐盟恐群龍無首
|剖析天下07/11/2018
英徵「數碼稅」 科技巨擘惡夢？
|國際動態07/11/2018
特朗普反非法移民廣告 美媒拒播
|剖析天下06/11/2018
【中期選舉】特朗普打移民牌散播恐懼助選 共和黨料保參議院
|FOCUS06/11/2018
【FOCUS】多項指標顯國人捂緊錢袋 「雙11」成檢驗關鍵
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰