【企業盈警】橋英控股料前三季稅後虧損擴大至約１３０萬坡元

《經濟通通訊社７日專訊》橋英控股（０８４６２）發盈警，預期截至今年９月３０日止九

個月將錄得未經審核除稅後虧損約１３０萬新加坡元，而去年同期虧損額約７０萬新加坡元。

期內虧損增加乃主要由於價格競爭激烈，導致自新加坡不同政府機構接到的工作訂單減少，

使得相關收益減少。

集團前三季業績預期將於下周二（１３日）刊發。（ｋｔ）

