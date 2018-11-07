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07/11/2018 08:45

【企業盈警】橋英控股料前三季稅後虧損擴大至約１３０萬坡元

　　《經濟通通訊社７日專訊》橋英控股（０８４６２）發盈警，預期截至今年９月３０日止九
個月將錄得未經審核除稅後虧損約１３０萬新加坡元，而去年同期虧損額約７０萬新加坡元。
　　期內虧損增加乃主要由於價格競爭激烈，導致自新加坡不同政府機構接到的工作訂單減少，
使得相關收益減少。
　　集團前三季業績預期將於下周二（１３日）刊發。（ｋｔ）

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