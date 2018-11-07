《經濟通通訊社７日專訊》主要於新加坡從事建築及基建項目的Ｈｏｎ Ｃｏｒｐ﹒
（０８２５９）今早於聯交所創業板掛牌上市，開報０﹒６８元，較招股價０﹒５元高約３６％
或０﹒１８元，每手４０００股，不計算手續費，每手賺７２０元。（ｕｌ）
07/11/2018 09:22
【新股掛牌】Ｈｏｎ（０８２５９）高開３６％，每手賺７２０元
《經濟通通訊社７日專訊》主要於新加坡從事建築及基建項目的Ｈｏｎ Ｃｏｒｐ﹒
（０８２５９）今早於聯交所創業板掛牌上市，開報０﹒６８元，較招股價０﹒５元高約３６％
或０﹒１８元，每手４０００股，不計算手續費，每手賺７２０元。（ｕｌ）
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