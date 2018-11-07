中資金融股造好，港股今早平開後現升幅擴至１６０點報２６２８１

《經濟通通訊社７日專訊》美國中期大選目前正進行當中，市場正靜候結果，港股今早呈平

開高走格局，恆指今早接近平開後窄幅上落，資金則流入多隻細價股，早段一度「炒股不炒市」

。惟上午１１時候開始略見資金湧入藍籌板塊，萬洲（００２８８）、申洲（０２３１３）等股

份有追捧，另外中資金融股亦略見支持。

現時，恆生指數報２６２８１，升１６０點或升０﹒６１％，主板成交３９０﹒５７億元。

上證綜指報２６６４，升５點或升０﹒２０％，成交７４９﹒７５億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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十大升跌幅顯著藍籌股：

萬洲國際（００２８８） ６﹒０２元 升２﹒７３％

申洲國際（０２３１３） ９４﹒８５元 升２﹒４３％

中生製藥（０１１７７） ８﹒３８元 升２﹒０７％

恆隆地產（００１０１） １４﹒９６元 升１﹒９１％

友邦保險（０１２９９） ６３﹒５５元 升１﹒６８％

吉利汽車（００１７５） １５﹒５０元 跌４﹒３２％

舜宇光學（０２３８２） ７４﹒６５元 跌１﹒１３％

中國移動（００９４１） ７３﹒３５元 跌０﹒６１％

華潤電力（００８３６） １３﹒７６元 跌０﹒５８％

恆基地產（０００１２） ３７﹒９０元 跌０﹒２６％



個別中資金融股：

建設銀行（００９３９） ６﹒６１元 升１﹒０７％

工商銀行（０１３９８） ５﹒５０元 升０﹒９２％

中國平安（０２３１８） ７９﹒０５元 升０﹒５１％

中國財險（０２３２８） ８﹒０３元 升１﹒５２％

中國人壽（０２６２８） １６﹒４４元 無升跌

招商銀行（０３９６８） ３３﹒０５元 跌０﹒１５％

中國銀行（０３９８８） ３﹒４５元 升０﹒８８％

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