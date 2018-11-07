《談國論企－黎偉成》穩就業金融外貿外資拒經濟下行

《談國論企》中共中央政治局於２０１８年１０月３１日召開會議，即使認同「當前經濟運

行穩中有變，經濟下行壓力有所加大」，亦十分堅決指出要：造好穩就業、穩金融、穩外貿、穩

外資、穩投資、穩預期工作，有效對應外部經濟環境變化，確保經濟平穩運行。此為中國反制特

朗普引發貿戰的同時，更以穩保內部經濟作為更重要的應戰措施，對勁！



＊堅持穩中求進工作總基調堅持新發展理念＊



據新華社報道中共中央政治局會議所議的內容，可見特朗普的美對華貿戰未有對中國經濟前

三季度構成太大的影響，但下行壓力則「有所增加」，故強化特別是以供給側結構性改革為主的

內部經濟，作為強有力的應「戰」政策，重點有：

當然是會議所指出的（一）「當前經濟運行穩中有變，經濟下行壓力有所加大，部分企業經

營困難多，長期積累的風險隱患有所暴露」，而這是「長期和短期、內部和外部等因素共同作用

的結果」，又顯然不必要順言旦旦的說這僅僅是美對華貿戰引發經濟下行之「使然」。更重要的

，是在正確地了解到「下行」問題焦點之所在，才有確切、務實地有針對性的處理的政策和相關

措施。

由是會議「對此要高度重視，增強預見性，及時採取對策」，所提出的有（二）面對經濟運

行存在的突出矛盾和問題，所要做的工作，為（Ｉ）「要堅持穩中求進工作總基調，堅持新發展

理念，堅持以供給側結構性改革為主線，加大改革開放力度」，皆為處理問題的原則、政策，才

能夠抓住主要矛盾，有針對性地加以解決。凡此，亦印證經濟於前三季保持穩中求進的發展和表

現，確有相當的成果。

即使經濟下行壓力加大，所受到的外部因素於最近大半年產生日益強烈惡性衝擊，特別是特

朗普對華掀起一波又一波的貿戰，甚至要全面而攻，中國也只是有節制作被動式的反制，而中共

中央政治局此番會議應對之法，為（ＩＩ）「要切實辦好自己的事情」，強化本國的經濟基礎和

發展動力，是為「有效對應外部經濟環境變化，確保經濟平穩運行」基石，策略為：（ｉ）堅定

不移推動高質量發展，是之為由數量轉質量的提升，和（ｉｉ）堅持「實施好積極的財政政策和

穩健的貨幣政策」，早有成效。

惹人注目的，是實際工作目標是要（ｉｉｉ）造好穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投

資、穩預期工作，重點在各方面保持穩定，尤其是在堅持一貫性的穩內政策的同時，要穩外資，

是為多年來少有的高度政策性提法，是之為改革開放的新篇章。改革開放多年是「引進來」和「

走出去」，如今之穩外資，是更高層次。

（ＩＩＩ）要堅持「兩個毫不動搖」，重點中之其一是內部經濟有兩個方面，促進多種所有

制經濟共同發展，研究解決民營企業、中小企業發展中遇到的困難。多重所有制經濟是今後發展

主要路向，民營企業、中小企業當然會扮演十分重要的角色，但所遇到的困難不少，確很有需要

解決，加強研究，更要加強行動。



＊繼續積極有效利用外資維護在華合法權益＊



其二為：「圍繞資本市場改革，加強制度建設，激發市場活力，促進資本市場長期健康發展

」。此點正確，但資本市場需要多元化建設和發展，才可以確保長期健康發展達標。

和其三之「繼續積極有效利用外資，維護在華外資企業合法權益」。國家主席習近平１１月

５日在首屆中國國際進口博覽會開幕發表以《共建創新包容的開放型世界經濟》主旨演講時，已

詳述。

會議更要改進作風，狠抓落實，使已出台的各項政策措施盡快發揮作用。

還有，會議要求（三）落實造好年末各項工作。要抓好慶祝改革開放４０周年活動和舉辦首

屆中國國際進出口博覽會。造好冬季各項民生保障工作，特別要保障好群眾溫暖過冬，保障農民

工工資及時足額發放，抓好安全生產，加強自然災害防治，確保社會大局穩定。

尤其需要注意的，是會議指出：「當前經濟形勢是長期和短期、內部和外部等因素共同作用

的結果。我國經濟正在由高速增長階段轉向高質量發展階段，外部環境也發生深刻變化，一些政

策效應有待進一步釋放」。

會議認為前三季度，經濟運行總體平穩，穩中有進，繼續保持在合理區間。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

