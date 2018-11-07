《中資異動》洛鉬（０３９９３）成交急增，現飆近１１％破百天線

《經濟通通訊社７日專訊》洛陽鉬業（０３９９３）成交急增，現飆１０﹒５４％，報

３﹒４６元，盤中高見３﹒４９元，破百天線（３﹒３５５元）；成交約１０５８萬股，涉資

３６３６萬元。

Ａ股（滬：６０３９９３）現價４﹒４２元人民幣，升８﹒０７％。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價

４４﹒８７％。

現時，恆生指數報２６１０８，跌１２點或跌０﹒０５％，主板成交１５﹒４６億元。上證

綜合指數報２６５９﹒８４，升０﹒４９點或升０﹒０２％，成交１４﹒１０億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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馬鞍山鋼鐵（００３２３） ４﹒４５０元 升１﹒３７％

鞍鋼股份 （００３４７） ６﹒８２０元 跌０﹒５８％

江西銅業 （００３５８） ９﹒２７０元 無升跌

北方礦業 （００４３３） ０﹒０３３元 無升跌

俄鋁 （００４８６） ２﹒２４０元 升０﹒９０％



大冶有色 （００６６１） ０﹒０６５元 無升跌

中國鐵鈦 （００８９３） ０﹒３５０元 無升跌

中國忠旺 （０１３３３） ３﹒５３０元 無升跌

招金礦業 （０１８１８） ７﹒０３０元 跌０﹒５７％

中國鋁業 （０２６００） ３﹒１１０元 無升跌

紫金礦業 （０２８９９） ３﹒０００元 跌０﹒６６％

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（ｍｗ）

