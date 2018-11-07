  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

07/11/2018 09:32

《中資異動》洛鉬（０３９９３）成交急增，現飆近１１％破百天線

　　《經濟通通訊社７日專訊》洛陽鉬業（０３９９３）成交急增，現飆１０﹒５４％，報
３﹒４６元，盤中高見３﹒４９元，破百天線（３﹒３５５元）；成交約１０５８萬股，涉資
３６３６萬元。
　　Ａ股（滬：６０３９９３）現價４﹒４２元人民幣，升８﹒０７％。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價
４４﹒８７％。
　　現時，恆生指數報２６１０８，跌１２點或跌０﹒０５％，主板成交１５﹒４６億元。上證
綜合指數報２６５９﹒８４，升０﹒４９點或升０﹒０２％，成交１４﹒１０億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　馬鞍山鋼鐵（００３２３）　　　４﹒４５０元　　　升１﹒３７％
　　鞍鋼股份　（００３４７）　　　６﹒８２０元　　　跌０﹒５８％
　　江西銅業　（００３５８）　　　９﹒２７０元　　　無升跌
　　北方礦業　（００４３３）　　　０﹒０３３元　　　無升跌
　　俄鋁　　　（００４８６）　　　２﹒２４０元　　　升０﹒９０％

　　大冶有色　（００６６１）　　　０﹒０６５元　　　無升跌
　　中國鐵鈦　（００８９３）　　　０﹒３５０元　　　無升跌
　　中國忠旺　（０１３３３）　　　３﹒５３０元　　　無升跌
　　招金礦業　（０１８１８）　　　７﹒０３０元　　　跌０﹒５７％
　　中國鋁業　（０２６００）　　　３﹒１１０元　　　無升跌
　　紫金礦業　（０２８９９）　　　３﹒０００元　　　跌０﹒６６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｍｗ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
剖析天下07/11/2018
中期選舉風雲變色 環球屏息以待
剖析天下07/11/2018
默克爾放棄連任 歐盟恐群龍無首
剖析天下07/11/2018
英徵「數碼稅」 科技巨擘惡夢？
國際動態07/11/2018
特朗普反非法移民廣告 美媒拒播
剖析天下06/11/2018
【中期選舉】特朗普打移民牌散播恐懼助選 共和黨料保參議院
FOCUS06/11/2018
【FOCUS】多項指標顯國人捂緊錢袋 「雙11」成檢驗關鍵
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

DIVA Channel 賞睇好戲《非凡同響》

【活動花絮】【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】康怡廣場 X RACCOON FACTORY萬聖節限量版咖啡杯

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
社創SoIN