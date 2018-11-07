《經濟通通訊社記者林雯婕７日烏鎮專電》國家主席習近平向第五屆世界互聯網大會致賀信
指，世界各國雖然國情不同、互聯網發展階段不同、面臨的現實挑戰不同，但推動數字經濟發展
的願望相同、應對網絡安全挑戰的利益相同、加強網絡空間治理的需求相同。
他指出，各國應該深化務實合作，以共進為動力、以共贏為目標，走出一條互信共治之路，
讓網絡空間命運共同體更具生機活力。
07/11/2018 11:37
【烏鎮大會】習近平賀信：走出一條互信共治之路
《經濟通通訊社記者林雯婕７日烏鎮專電》國家主席習近平向第五屆世界互聯網大會致賀信
指，世界各國雖然國情不同、互聯網發展階段不同、面臨的現實挑戰不同，但推動數字經濟發展
的願望相同、應對網絡安全挑戰的利益相同、加強網絡空間治理的需求相同。
他指出，各國應該深化務實合作，以共進為動力、以共贏為目標，走出一條互信共治之路，
讓網絡空間命運共同體更具生機活力。
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