《經濟通通訊社記者林雯婕７日烏鎮專電》中宣部部長黃坤明今日在世界互聯網大會上發表
主旨演講指，近年來數據洩漏和網絡安全事件時有發生，我們應當堅持安全與發展並重，鼓勵規
範並舉，積極開發利用數據資源。在釋放時局效能的同時，健全管理和應用數據的法律和制度政
策措施，推動網絡安全產業發展。
他又指，應進一步增強戰略互信，及時協調組織網絡安全，打擊各種形式的網絡詐騙，侵犯
知識產權，侵犯隱私等網絡翻唱罪活動，維護人民利益。
07/11/2018 11:05
【烏鎮大會】黃坤明：推動網絡安全產業發展
《經濟通通訊社記者林雯婕７日烏鎮專電》中宣部部長黃坤明今日在世界互聯網大會上發表
主旨演講指，近年來數據洩漏和網絡安全事件時有發生，我們應當堅持安全與發展並重，鼓勵規
範並舉，積極開發利用數據資源。在釋放時局效能的同時，健全管理和應用數據的法律和制度政
策措施，推動網絡安全產業發展。
他又指，應進一步增強戰略互信，及時協調組織網絡安全，打擊各種形式的網絡詐騙，侵犯
知識產權，侵犯隱私等網絡翻唱罪活動，維護人民利益。
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