《經濟通通訊社記者楊英傑７日烏鎮專電》中宣部部長黃坤明今日在世界互聯網大會上發表
主旨演講，建議就構建全球互聯網治理推進互信，他稱建立多邊、民主、透明的治理體系是大勢
所趨，各國應尊重網絡主權原則，尊重各國自主選擇互聯網管理的道路和模式、互聯網公共政策
，以及各國平等參與治理的權利，黃稱反對一切形式的霸權主義，增進多邊參與、多方參與構建
全球互聯網治理體系。
07/11/2018 11:47
【烏鎮大會】黃坤明：應尊重各國互聯網政策，反對霸權主義
《經濟通通訊社記者楊英傑７日烏鎮專電》中宣部部長黃坤明今日在世界互聯網大會上發表
主旨演講，建議就構建全球互聯網治理推進互信，他稱建立多邊、民主、透明的治理體系是大勢
所趨，各國應尊重網絡主權原則，尊重各國自主選擇互聯網管理的道路和模式、互聯網公共政策
，以及各國平等參與治理的權利，黃稱反對一切形式的霸權主義，增進多邊參與、多方參與構建
全球互聯網治理體系。
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