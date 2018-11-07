《經濟通通訊社記者林雯婕７日烏鎮專電》騰訊（００７００）董事局主席馬化騰今日在烏
鎮互聯網大會上表示，中國電信在烏鎮實驗網的每秒下載速度已經比光纖速度更快，相信未來烏
鎮互聯網會議會有大量ＶＲ設備展示，現在我決定應該認真考慮開始開發ＶＲ版的微信。
07/11/2018 11:36
【烏鎮大會】馬化騰：想要開發ＶＲ版微信
《經濟通通訊社記者林雯婕７日烏鎮專電》騰訊（００７００）董事局主席馬化騰今日在烏
鎮互聯網大會上表示，中國電信在烏鎮實驗網的每秒下載速度已經比光纖速度更快，相信未來烏
鎮互聯網會議會有大量ＶＲ設備展示，現在我決定應該認真考慮開始開發ＶＲ版的微信。
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