【烏鎮大會】馬化騰：互聯網企業非你死我活關係

《經濟通通訊社記者楊英傑７日烏鎮專電》騰訊（００７００）董事局主席馬化騰今日在烏

鎮互聯網大會上表示，所有互聯網企業都是命運共同體，需要大家互利互信，共營共治，大家並

非你死我活的關係，而是隊友，如今互聯網已發展到深水區，所以他希望企業要發揮主人翁意識

，共同承擔責任。

