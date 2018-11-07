【烏鎮大會】沈向洋：微軟將加大投入，消除人工智能偏見

《經濟通通訊社記者林雯婕７日烏鎮專電》微軟全球執行副總裁沈向洋今日在世界互聯網大

會上表示，人工智能會給各行各業帶來前所未有的重大突破，但新技術也會帶來道德、法律、社

會等方面的問題。目前人工智能已經被用來篩選求職者、被銀行用來發放貸款，但是人工智能有

時無法辨識人臉、無法辨識帶口音的語言，這就會造成偏見。微軟將在這方面持續加大投入，消

除人工智能偏見。

他又指，微軟內部有一個倫理道德委員會，指導人工智能的開發和運用，用道德準則管理和

製造人工智能產品。

