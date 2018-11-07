《經濟通通訊社記者楊英傑７日烏鎮專電》網易創始人兼首席執行官丁磊今日在烏鎮互聯網
大會上表示，互聯網發展到現在，各行各業都應該重視互聯網，比如金融、醫療和教育。丁磊指
，任何產業如果不接入互聯網，就會被取代，比如語言翻譯領域，他相信兩三年內會被人工智能
取代。
07/11/2018 15:33
【烏鎮大會】丁磊：語言翻譯２至３年會被人工智能取代
《經濟通通訊社記者楊英傑７日烏鎮專電》網易創始人兼首席執行官丁磊今日在烏鎮互聯網
大會上表示，互聯網發展到現在，各行各業都應該重視互聯網，比如金融、醫療和教育。丁磊指
，任何產業如果不接入互聯網，就會被取代，比如語言翻譯領域，他相信兩三年內會被人工智能
取代。
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