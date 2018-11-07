【烏鎮大會】丁磊：語言翻譯２至３年會被人工智能取代

《經濟通通訊社記者楊英傑７日烏鎮專電》網易創始人兼首席執行官丁磊今日在烏鎮互聯網

大會上表示，互聯網發展到現在，各行各業都應該重視互聯網，比如金融、醫療和教育。丁磊指

，任何產業如果不接入互聯網，就會被取代，比如語言翻譯領域，他相信兩三年內會被人工智能

取代。

