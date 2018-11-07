《經濟通通訊社記者林雯婕７日烏鎮專電》紅衫資本全球執行合夥人沈南鵬今日在世界互聯
網大會上表示，中國互聯網發展上半場是「互聯網＋」，而接下來商業模式是「＋互聯網」，就
是各個傳統行業開始運用互聯網手段，比如傳統製造業有些已經擁有互聯網解決方案和互聯網商
業模式；許多大、中、小醫院也都在想辦法用互聯網手段幫助病人。
07/11/2018 15:39
【烏鎮大會】紅衫沈南鵬：互聯網下半場是「＋互聯網」
《經濟通通訊社記者林雯婕７日烏鎮專電》紅衫資本全球執行合夥人沈南鵬今日在世界互聯
網大會上表示，中國互聯網發展上半場是「互聯網＋」，而接下來商業模式是「＋互聯網」，就
是各個傳統行業開始運用互聯網手段，比如傳統製造業有些已經擁有互聯網解決方案和互聯網商
業模式；許多大、中、小醫院也都在想辦法用互聯網手段幫助病人。
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