《經濟通通訊社記者林雯婕７日烏鎮專電》騰訊（００７００）董事局主席馬化騰今日在互
聯網大會上表示，微信小程序是連結產業和互聯網的利器，也是中國自己構建的開發平台，現在
有超過１５０萬開發者加入小程序開發；小程序應用數量超過１００萬；日活用戶超過２億人；
小程序的發展帶動就業１０４萬人，社會效應不斷提升。
07/11/2018 17:20
【烏鎮大會】馬化騰：小程序日活用戶超過２億
《經濟通通訊社記者林雯婕７日烏鎮專電》騰訊（００７００）董事局主席馬化騰今日在互
聯網大會上表示，微信小程序是連結產業和互聯網的利器，也是中國自己構建的開發平台，現在
有超過１５０萬開發者加入小程序開發；小程序應用數量超過１００萬；日活用戶超過２億人；
小程序的發展帶動就業１０４萬人，社會效應不斷提升。
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