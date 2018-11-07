【烏鎮大會】馬化騰：小程序日活用戶超過２億

《經濟通通訊社記者林雯婕７日烏鎮專電》騰訊（００７００）董事局主席馬化騰今日在互

聯網大會上表示，微信小程序是連結產業和互聯網的利器，也是中國自己構建的開發平台，現在

有超過１５０萬開發者加入小程序開發；小程序應用數量超過１００萬；日活用戶超過２億人；

小程序的發展帶動就業１０４萬人，社會效應不斷提升。

