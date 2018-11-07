《經濟通通訊社記者楊英傑７日烏鎮專電》華為企業業務總裁閻力大今日在烏鎮互聯網大會
上公布，華為發布最新昇騰３１０晶片，稱是面向邊緣計算場景業界最強算力的人工智能系統級
晶片，適用於自動駕駛和智能製造，一秒可以識別２００個目標，處理上千張圖片。
閻稱，過去１０年華為用１０％至１５％的收入用於研發人工智能，目前研發投資額已近
４０００億元人民幣。
07/11/2018 17:20
【烏鎮大會】華為會上發布最新ＡＩ晶片，號稱業界最強算力
《經濟通通訊社記者楊英傑７日烏鎮專電》華為企業業務總裁閻力大今日在烏鎮互聯網大會
上公布，華為發布最新昇騰３１０晶片，稱是面向邊緣計算場景業界最強算力的人工智能系統級
晶片，適用於自動駕駛和智能製造，一秒可以識別２００個目標，處理上千張圖片。
閻稱，過去１０年華為用１０％至１５％的收入用於研發人工智能，目前研發投資額已近
４０００億元人民幣。
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