《午市前瞻》美國中期選舉利好港股，預料短期支持位２５５００



《經濟通通訊社７日專訊》市場靜侍中期美國中期選舉結果，隔晚美股呈低開高走格局，有

分析指民主黨將會控制眾議院，有機會對特朗普的貿易政策帶來沉重打擊，三大指數全線高收，

惟港股今日早市未隨外圍走高，僅輕微高開４點報２６１２５，大市缺乏方向，其後升跌不過百

點，惟中午有消息指選舉大局已定，民主黨料奪眾議院，共和黨保住參議院，預計民主黨將取得

逾２１８席的過半數門檻，消息致港股突然抽升，最終半日收報２６４２７，升３０６點或

１﹒１７％，主板成交５１５﹒３３億元。國企指數午收報１０７４２，升１﹒０４％或升

１１０點。

滬綜指半日報收２６６６，升０﹒２６％或６點，成交８２６﹒６１億元人民幣。



＊中國汽車銷售料下滑兩成，吉利急挫＊



重磅股個別發展。騰訊（００７００）自宣布全線啟用健康系統後，有報道指旗下《王者榮

耀》未成年在線時間減半，另外騰訊主席馬化騰今日在烏鎮互聯網大會上表示，決定認真考慮開

始開發ＶＲ版的微信。騰訊半日走高２﹒１９％，收２９８﹒４元。友邦（０１２９９）揚

２﹒５６％，報６４﹒１元。今日公布業績的港交所（００３８８）率先被摩通下調目標價由

２８５元至２６０元，但仍踢高１﹒２６％，報２２０﹒６元。匯控（００００５）升

０﹒７６％，報６６﹒５５元。中移動（００９４１）逆市跌０﹒５４％，報７３﹒４元。

兩隻昨日捱沽的手機設備股，午市前亦突然抽升，其中瑞聲（０２０１８）揚５﹒８３％，

報６３﹒５元，為表現最佳藍籌；舜宇光學（０２３８２）升３﹒４４％，報７８﹒１元。

汽車股升跌各異，１０月內地汽車銷售料下滑兩成，為２６年來首現負增長，多隻汽車股公

布１０月銷量，其中吉利（００１７５）１０月銷量遜預期，加上遭匯證下削目標價及評級，現

挫跌２﹒８４％，報１５﹒７４元，為表現最差藍籌股；廣汽（０２２３８）首十月產量升逾

８％，帶動股價造好，揚３﹒２９％，報８﹒４７元；華晨中國（０１１１４）報７﹒１６元，

跌１﹒５１％；比亞迪（０１２１１）漲１﹒４７％，報５１﹒８元；北汽（０１９５８）報跌

２﹒２１％，報４﹒４２元；長汽（０２３３３）跟跌２﹒２４％，報４﹒８元。



＊麥格理降四大行目標價，惟股價均升＊



人民銀行繼續暫停逆回購，今日公開市場零投放零回籠。麥格理今日降四大行目標價，工行

（０１３９８）及農行（０１２８８）分別為６﹒４０及４﹒１元，中行（０３９８８）目標下

調至４﹒１元，招行（０３９６８）由２２元下降至２１元。四大行均隨市揚升，工行報

５﹒５２元升１﹒２８％；農銀午收３﹒６５元漲０﹒８３％；中行報３﹒４５元，升

０﹒８８％；建行（００９３９）午收６﹒６４元升１﹒５３％。招行亦升０﹒１５％報

３３﹒１５元。

美國周一公布對伊朗第二批制裁細節，其中暫時允許八個國家繼續入口伊朗石油，當中包括

中國，伊朗出口如常油價跌逾１％，「三桶油」表現各異，中海油（００８８３）微漲

０﹒２９％，報１３﹒９４元；中石化（００３８６）升１﹒３３％，報６﹒８７元；中石油

（００８５７）升１﹒０１％，報５﹒９９元。另外昆侖能源（００１３５）宣布，該公司並無

就天然氣業務與中石油發展戰略，揚２﹒１９％，報９﹒３２元。

另外油價下挫，帶動三隻中資鐵鳥上揚，其中南航（０１０５５）高飛升２﹒９％，報

４﹒９６元。東航（００６７０）彈１﹒４２％，報５元。國航（００７５３）升２﹒９３％，

報７﹒３９元。



＊貿易戰氣氛暫時緩和，內需股受追捧＊



貿易戰氣氛暫緩和，三隻藍籌食品股上揚，其中萬洲（００２８８）升２﹒９％，報

６﹒０３元；中國旺旺（００１５１）走高２﹒１１％，報５﹒８元；蒙牛乳業（０２３１９）

跟升１﹒１８％，報２５﹒７元。其他食品股走勢各異，其中雨潤食品（０１０６８）走高

４﹒７６％，報０﹒６６元；惠生國際（０１３４０）跌２﹒８２％，報０﹒１７２元；普甜食

品（０１６９９）跌１﹒４１％，報０﹒３５元。

醫藥股普遍揚升，兩隻藍籌股上揚，其中石藥集團（０１０９３）揚升２﹒１５％，報

１９﹒０４元；中生製藥（０１１７７）報８﹒３６元，升１﹒８３％。歌禮製藥

（０１６７２）旗下丙肝製藥治療方案獲重大進展，通過美國肝病研究學會的評定，飆升

１６﹒７８％，報７﹒１元。微創醫療（００８５３）升４﹒５８％，報１０﹒５元。金斯瑞

（０１５４８）升２﹒２４％，報１３﹒７元。白雲山（００８７４）升１﹒８１％，報

３０﹒９５元。麗珠醫藥（０１５１３）升２﹒９２％，報２６﹒４元。



＊鄧聲興：內地車市汰弱留強，吉利仍看好＊



美國中期選舉結果即將公布。香港股票分析師協會主席鄧聲興向《經濟通通訊社》表示，美

國總統特朗普希望為共和黨爭取選票，因此此前在中美貿易戰中亮出友好姿態，但此舉對大市的

利好僅屬短期，若然共和黨勝選，或會令大市緩和一段時間；若是民主黨勝出，大市局勢或會持

續緊張。

另外，鄧聲興認為，內地政府近日放寬政策料能增加資金流動性，利好港股後市，預料短期

支持位會於２０天平均線，即２５５００點左右，而阻力位則會在２７０００點。

鄧聲興又指，汽車股近日公布１０月的數據，普遍銷售數量有下降跡象，反映行業進入低增

長周期。他認為內地汽車市場雖大，但競爭亦大，因此未來將會「汰弱留強」。當中，鄧聲興認

為吉利汽車（００１７５）表現較好，但現價仍高，未宜入手；而長城汽車（０２３３３）表現

則未見突出。（ｋｔ、ｓｃ）

