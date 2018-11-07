《美元走勢－羅明立》美選舉結果預期之內，歐元走勢有轉強跡象

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１３﹒８１ １１２﹒９５ １１３﹒４１

歐元╱美元 １﹒１４７３ １﹒１３９３ １﹒１４２０

英鎊╱美元 １﹒３１４９ １﹒３０７２ １﹒３０９０

美元╱瑞郎 １﹒００５１ ０﹒９９８４ １﹒００２８

美元╱港元 ７﹒８３５２ ７﹒８２９７ ７﹒８３１３



《美元走勢》昨日（６日）美股的交投淡靜，匯市亦有相似情況，美元匯價近日走勢持平，

美匯指數主要在９６至９６﹒５之間上落，暫未有突破點，主要是市場等待美國中期選舉結果。

最新民調顯示，民主黨將會贏得美國眾議院的控制權，而共和黨可以守住參議院的大多數議席，

有機會令國會分裂。這結果算是預期之內，要看今晚（７日）美股的表現如何，匯市則見美元受

壓，好友正力守９６水平。

歐元區９月ＰＰＩ按月升０﹒５％，高於市場的０﹒４％；１０月ＰＭＩ終值意外向上修訂

至５３﹒７，較市場預期的５３﹒３高。不過，服務商對於未來一年的業務信心有所緩和，主要

因為受累於德國服務商對前景降至近兩年低位。

歐盟與意大利的預算對峙有所緩和，歐元近日走勢有轉強跡象。在技術上，歐元美元在

１﹒１３水平形成了雙底，若美元真的因為國會分裂而下滑，歐元有機會進一步反彈，留意

１﹒１５附近的阻力。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１４８０ １﹒１３３０ １﹒１５３０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 沽出澳元 ０﹒７２７０ ０﹒７１５０ ０﹒７３３０

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

