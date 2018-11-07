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即市新聞

07/11/2018 17:30

《美元走勢－羅明立》美選舉結果預期之內，歐元走勢有轉強跡象

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１３﹒８１　　　１１２﹒９５　　　１１３﹒４１
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１４７３　　　１﹒１３９３　　　１﹒１４２０
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３１４９　　　１﹒３０７２　　　１﹒３０９０
　　　美元╱瑞郎　　　　１﹒００５１　　　０﹒９９８４　　　１﹒００２８
　　　美元╱港元　　　　７﹒８３５２　　　７﹒８２９７　　　７﹒８３１３

　　《美元走勢》昨日（６日）美股的交投淡靜，匯市亦有相似情況，美元匯價近日走勢持平，
美匯指數主要在９６至９６﹒５之間上落，暫未有突破點，主要是市場等待美國中期選舉結果。
最新民調顯示，民主黨將會贏得美國眾議院的控制權，而共和黨可以守住參議院的大多數議席，
有機會令國會分裂。這結果算是預期之內，要看今晚（７日）美股的表現如何，匯市則見美元受
壓，好友正力守９６水平。
　　歐元區９月ＰＰＩ按月升０﹒５％，高於市場的０﹒４％；１０月ＰＭＩ終值意外向上修訂
至５３﹒７，較市場預期的５３﹒３高。不過，服務商對於未來一年的業務信心有所緩和，主要
因為受累於德國服務商對前景降至近兩年低位。
　　歐盟與意大利的預算對峙有所緩和，歐元近日走勢有轉強跡象。在技術上，歐元美元在
１﹒１３水平形成了雙底，若美元真的因為國會分裂而下滑，歐元有機會進一步反彈，留意
１﹒１５附近的阻力。　
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１４８０　　　１﹒１３３０　　　１﹒１５３０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　沽出澳元　　０﹒７２７０　　　０﹒７１５０　　　０﹒７３３０
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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