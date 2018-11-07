中國通過進博會啟動更高級別改革開放，商務及經濟發展局局長邱騰華接受專訪時表示，香
港一直是國家開放的第一門戶，也是最開放無壁壘地方，國家新一輪開放會繼續用好香港角色。
邱騰華認為，未來要用好粵港澳大灣區腹地，在服務貿易、金融科技（ＦｉｎＴｅｃｈ）等
領域提升水平。他亦指，中美貿易戰難言緩和，未來１年半最重要，香港已出台多項措施將直接
影響降到最低，未來仍要做好應對準備。《香港經濟日報》
07/11/2018 08:17
【香港政情】邱騰華：國家新一輪開放，香港角色吃重
中國通過進博會啟動更高級別改革開放，商務及經濟發展局局長邱騰華接受專訪時表示，香
港一直是國家開放的第一門戶，也是最開放無壁壘地方，國家新一輪開放會繼續用好香港角色。
邱騰華認為，未來要用好粵港澳大灣區腹地，在服務貿易、金融科技（ＦｉｎＴｅｃｈ）等
領域提升水平。他亦指，中美貿易戰難言緩和，未來１年半最重要，香港已出台多項措施將直接
影響降到最低，未來仍要做好應對準備。《香港經濟日報》
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