《經濟通通訊社７日專訊》港鐵公司（０００６６）公布，昨天（６日）早上約９時２６分
，一列非載客的六卡東鐵線列車於何東樓車廠內進行維修時，當駛入其中一條維修軌道期間，其
第四卡一個轉向架的車輪於道岔附近偏離路軌。事件中無人受傷。港鐵正就事件展開調查，並已
就事件通知政府相關部門。
初步調查顯示，維修軌道人行道的一塊鋼板有輕微移位，導致列車經過該段路軌時，一個轉
向架的車輪偏離路軌。事件對乘客安全及東鐵線列車服務均沒有造成影響。（ｃｌ）
07/11/2018 09:14
【港鐵頭痕】何東樓車廠非載客列車出軌，無人受傷
《經濟通通訊社７日專訊》港鐵公司（０００６６）公布，昨天（６日）早上約９時２６分
，一列非載客的六卡東鐵線列車於何東樓車廠內進行維修時，當駛入其中一條維修軌道期間，其
第四卡一個轉向架的車輪於道岔附近偏離路軌。事件中無人受傷。港鐵正就事件展開調查，並已
就事件通知政府相關部門。
初步調查顯示，維修軌道人行道的一塊鋼板有輕微移位，導致列車經過該段路軌時，一個轉
向架的車輪偏離路軌。事件對乘客安全及東鐵線列車服務均沒有造成影響。（ｃｌ）
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