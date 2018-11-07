【港元利率】一個月拆息結束十一連跌，回升至１﹒０４７厘

《經濟通通訊社７日專訊》港元拆息今日普遍回升，僅六個月拆息繼續走低。作為樓按參考

利率的一個月拆息結束連跌十一天?勢，今報１﹒０４７１４厘，與同期ＬＩＢＯＲ息差輕微收

窄至約１２７基點。

財資市場公會數據顯示，隔夜息連升兩天，報０﹒５８０７１厘，三個月拆息升至

２﹒０８４６７厘，至於六個月拆息則跌至２﹒３０４４６厘，１２個月拆息報２﹒６５５９６

厘。

港元兌美元匯價較上日收市下跌，最新報７﹒８３３３。歐元上升連同市場觀望美國國會中

期選舉結果，令美匯指數偏軟，最新報９６﹒１６６。（ｃｌ）

