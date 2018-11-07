《經濟通通訊社７日專訊》港交所（００３８８）截至今年９月底止首九月盈利７４﹒８４
億增３５％，每股基本盈利６﹒０３元，不派息。
期內收入及其他收益增２７％至１２２﹒９６億元，營運支出增１３％至２９﹒４３億元，
ＥＢＩＴＤＡ增加３２％至９３﹒５３億元。
若單計第三季，港交所盈利２４﹒４３億升２０％，每股基本盈利１﹒９６元。收入及其他
收益４１﹒０２億元升１９％。（ｈｌ）
＊有關業績的詳情，請參閱公司正式之通告＊
07/11/2018 12:27
港交所（００３８８）首九月盈利７４﹒８４億增３５％，不派息
《經濟通通訊社７日專訊》港交所（００３８８）截至今年９月底止首九月盈利７４﹒８４
億增３５％，每股基本盈利６﹒０３元，不派息。
期內收入及其他收益增２７％至１２２﹒９６億元，營運支出增１３％至２９﹒４３億元，
ＥＢＩＴＤＡ增加３２％至９３﹒５３億元。
若單計第三季，港交所盈利２４﹒４３億升２０％，每股基本盈利１﹒９６元。收入及其他
收益４１﹒０２億元升１９％。（ｈｌ）
＊有關業績的詳情，請參閱公司正式之通告＊
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