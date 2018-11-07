港交所（００３８８）首九月盈利７４﹒８４億增３５％，不派息

《經濟通通訊社７日專訊》港交所（００３８８）截至今年９月底止首九月盈利７４﹒８４

億增３５％，每股基本盈利６﹒０３元，不派息。

期內收入及其他收益增２７％至１２２﹒９６億元，營運支出增１３％至２９﹒４３億元，

ＥＢＩＴＤＡ增加３２％至９３﹒５３億元。

若單計第三季，港交所盈利２４﹒４３億升２０％，每股基本盈利１﹒９６元。收入及其他

收益４１﹒０２億元升１９％。（ｈｌ）





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