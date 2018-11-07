【本港經濟】邱騰華：受累貿易戰，香港經濟前景不樂觀

《經濟通通訊社７日專訊》商務及經濟發展局局長邱騰華的書面答覆議員提問時表示，中美

貿易摩擦不斷升溫，除對貨物貿易帶來直接影響外，對香港整體以至全球經濟的影響亦開始陸續

浮現。雖然現時的經濟數據仍然不錯，但前景並不樂觀，不少機構均下調對明年全球經濟增長的

預測，本港經濟亦難以獨善其身。



＊擴大經貿網絡＊



在國際層面，本港會繼續積極與貿易夥伴締結自貿協定和投資協定。本港已經分別與東盟和

格魯吉亞簽訂自貿協定，並完成了與馬爾代夫的談判。本港正與澳洲進行雙邊談判，並會探討分

別與英國和太平洋聯盟締結自貿協定，以及加入「區域全面經濟夥伴協定」。本港亦會擴大經貿

辦網絡，期望在明年初設立駐曼谷經貿辦，並盡快設立駐杜拜經貿辦，以及繼續與相關政府商討

在莫斯科、孟買和首爾設立經貿辦。



＊確保可承擔「明日大嶼願景」工程開支＊



他指，政府提出的「明日大嶼願景」主要是考慮到香港長遠的發展需要。政府現時未有相關

工程費用的正式預算，但建議的項目將會分期推展。在制訂「明日大嶼願景」的推展策略時，政

府會顧及財政可持續性等相關因素，並作出詳細的財務評估，確保工程開支是政府的財政能力所

能及的。

他重申，本港會繼續堅定地維持聯匯制度的有效運作，確保香港的貨幣及金融穩定。

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