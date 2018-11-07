《經濟通通訊社７日專訊》金管局公布，本港今年１０月底的官方外匯儲備資產為４２３１
億美元，較９月底的４２６４億美元，減少３３億美元。為數４２３１億美元的外匯儲備資產總
額，相當於香港流通貨幣約七倍，或港元貨幣供應Ｍ３約４５％。
連同未交收外匯合約在內，香港於１０月底的外匯儲備資產為４１５５億美元，低於９月底
的４１８８億美元。（ｃｌ）
07/11/2018 16:33
【本港經濟】金管局：１０月官方外匯儲備資產按月減少３３億美元
《經濟通通訊社７日專訊》金管局公布，本港今年１０月底的官方外匯儲備資產為４２３１
億美元，較９月底的４２６４億美元，減少３３億美元。為數４２３１億美元的外匯儲備資產總
額，相當於香港流通貨幣約七倍，或港元貨幣供應Ｍ３約４５％。
連同未交收外匯合約在內，香港於１０月底的外匯儲備資產為４１５５億美元，低於９月底
的４１８８億美元。（ｃｌ）
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