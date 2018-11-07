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即市新聞

07/11/2018 17:37

【本港樓市】１０月二手私宅登記跌穿二千宗，創３１個月新低

　　《經濟通通訊社７日專訊》根據土地註冊處數據所得，今年１０月份全港共錄１７８２宗二
手私宅買賣登記，除較９月份回落１５％外，亦連跌５個月，並創下３１個月以來首度跌穿二千
宗的新低，反映市況極為淡靜。期內成交總值按月同步減少１６％，錄１５５﹒８６億元，與登
記量同樣創３１個月最少；平均每宗登記涉資８７４﹒６２萬元，由８月的高位９１５﹒８７萬
元，連跌兩月，累跌４﹒５％。
　　利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，樓市走下坡，二手市場連續５個月出現量價齊跌的困局
，後市尚待整固。他指出，左右樓市的因素暫時尚未明朗，如美國中期選舉及議息，而月底或下
月初更有中美元首在Ｇ２０峰會後就貿易戰進行談判，故市場仍充斥不少變數；此外，一手新盤
繼續步步進逼，並以更大優惠及折扣搶客，因此預期二手私宅於本月的買賣登記量難望顯著回升
，估計只能維持在約２０００宗的邊緣窄幅上落。
　　今年１０月份，按二手私宅價值分類，９個價格組別的買賣登記量跌多升少。當中登記量跌
幅最顯著者為介乎７００萬至１０００萬元以內的組別，上月僅有３４６宗登記，按月大跌
２７％。
　　按全港三區作分析，十月份港九新界三區登記量全線下跌。當中，以新界區跌幅最大，月內
僅錄８２４宗登記，按月挫１６％。（ｃｌ）

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