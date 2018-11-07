《經濟通通訊社７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２６１６４點，升３點，高水１７點
，最新報２６３５２點，升１９１點，高水２０４點，合約成交５８０４張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１０６７１點，升１點，高水３０點，最新報１０７
６０點，升９０點，高水１１９點，合約成交３４１６張。（ｃｈ）
07/11/2018 18:04
【夜期時段】即月期指報２６３５２點，升１９１點，高水２０４點
《經濟通通訊社７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２６１６４點，升３點，高水１７點
，最新報２６３５２點，升１９１點，高水２０４點，合約成交５８０４張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１０６７１點，升１點，高水３０點，最新報１０７
６０點，升９０點，高水１１９點，合約成交３４１６張。（ｃｈ）
|FOCUS07/11/2018
【FOCUS】共和黨一如預期保參議院 侵侵會否對華變臉將揭曉
|中國故事07/11/2018
【京城近觀】轉戰移動端！千龍網、北京晨報、新京報整合
|剖析天下07/11/2018
中期選舉風雲變色 環球屏息以待
|剖析天下07/11/2018
默克爾放棄連任 歐盟恐群龍無首
|剖析天下07/11/2018
英徵「數碼稅」 科技巨擘惡夢？
|國際動態07/11/2018
特朗普反非法移民廣告 美媒拒播
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰