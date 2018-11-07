【夜期時段】即月期指報２６３５２點，升１９１點，高水２０４點

《經濟通通訊社７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２６１６４點，升３點，高水１７點

，最新報２６３５２點，升１９１點，高水２０４點，合約成交５８０４張。

Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１０６７１點，升１點，高水３０點，最新報１０７

６０點，升９０點，高水１１９點，合約成交３４１６張。（ｃｈ）

