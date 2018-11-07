《再戰明天》儲局進行議息，新西蘭央行公布利率決定，宏利派業績

《經濟通通訊社７日專訊》美國聯儲局明晨開始展開為期兩天的決策會議，新西蘭央行公布

官方指標利率。



＊儲局進行兩天決策會議，＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨，美聯儲聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）開始為期

兩日的議息會議（至８日）。明早４：００ａｍ，新西蘭央行公布指標利率和貨幣政策聲明。

明早７：５０ａｍ，日本央行公布１０月３０－３１日政策會議的審議委員意見摘要。

１０：３０ａｍ，澳洲外交部長佩恩與中國外交部長王毅舉行會談，之後召開聯合記者會。明日

，馬來西亞央行宣布利率決定。

明午４：００ｐｍ，有關瑞典央行當前貨幣政策的公開聽證會。

明晚１０：１５ｐｍ，歐洲央行執委科爾發表講話。

美國國務卿蓬佩奧將在紐約與朝鮮勞動黨中央副委員長金英哲會面。



＊新西蘭央行公布官方指標利率＊



在數據方面，明日（８日）印度股市假期休市。

在數據方面，明早４：００ａｍ，新西蘭央行公布官方指標利率，料維持於１﹒７５％。同

時，美國公布消費信貸，料由２００﹒８億美元下降至１５０億美元。

７：５０ａｍ，日本公布９月國際收支經常帳餘額，料維持於１﹒８萬億日圓；國際收支經

常帳餘額（經季節調整）料由１﹒４萬億日圓下降至１﹒３億日圓）。日本９月核心機械訂單月

率料由６﹒８％下降至跌９％；年率料由１２﹒６％回落至７﹒７％。



＊德法公布貿易數據＊



明午２：４５ｐｍ，瑞士公布１０月失業率（經季節調整），料維持於２﹒５％；失業率料

維持於２﹒４％。３：００ｐｍ，德國公布９月經常帳收支，料盈餘由１５３億歐元上升至

２１０億歐元；貿易盈餘料由１７１億歐元擴闊至２００億歐元；進口（經季節調整）月率料由

下滑２﹒４％升上０﹒８％；出口（經季節調整）月率料由０﹒１％升上０﹒４％。

３：４５ｐｍ，法國公布９月貿易收支，料貿赤由５６﹒３億歐元擴闊至５８３億歐元。



＊加拿大公布１０月新屋動工，美公布一周失業數據＊



今晚９：１５ｐｍ，加拿大公布１０月新屋動工料由１８﹒９萬上升至１９﹒８萬。

９：３０ｐｍ，加拿大公布９月新屋價格，月率料維持於持平；年率料由０﹒４％下滑至

０﹒２％。同時，美國公布一周首次申請失業救濟金人數，料由２１﹒４萬降至２１﹒３萬；連

續申請失業救濟金人數料由１６３﹒１萬上升至１６３﹒４萬。



＊宏利、瑞聲和聯想派業績＊



在本港，明日在會展中心舉行博鰲亞洲論壇青年會議（香港）。此外，在數碼港舉行數碼港

創業投資論壇

開股東會的公司有：新鴻基地產（０００１６）。

公布業績的公司有：聯想集團（００９９２）、阿里影業（０１０６０）、天時軟件

（０８０２８）、英記茶莊集團（０８２４１）、彌明生活百貨（０８４７３）、宏利金融－Ｓ

（００９４５）、瑞聲科技（０２０１８）、裕興科技（０８００５）、神州數字（０８２５５

）和華人飲食集團）０８２７２）等。（ｈｏ）

