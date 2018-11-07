《小傳日記》中期選舉無驚喜，回復悶市難炒起！

《小傳日記》環球缸友靜候花旗國中期選舉消息，因為有分析指呢次共和民主兩黨分別控制

參眾兩院，可以為貿易戰降降火，但缸友似乎好似幾小心，慎防「黑天鵝」事件發生，所以今日

（７日）早市都唔敢輕舉莽動，接近平開狀態下窄幅上落，到１１點幾咁上下開始有資金湧入，

刺激大市急升逾３００點。

午後花旗國中期大選結果塵埃落定，一如「孖屐」所估嘅共和民主兩黨分別控制參眾兩院。

魚缸雖然繼續衝上，一度升逾４００點高見２６５３０，但冇幾耐由天跌落地，一度最多唔見咗

２００點兼守唔住二萬六關，低報２５９２０點。不過，部分重磅藍戰士撐住個市，最終都升咗

２６點，收報２６１４７點。成交額９７３億銀，較噚日多咗近兩成。國貨就收報１０６４１點

，升８點。

Ａ場繼續保持弱勢，滬指收報２６４１點，跌１８點或近０﹒７巴仙；深指收報７７５２點

，跌３９點或０﹒５巴仙。

藍戰士今日真係高潮迭起，生發發（００３８８）公布首三季成績表，賺多咗約三成半，下

晝市一開都造好，但升勢好快就收窄，收升逾１巴仙，報２２４﹒４銀。ＱＱ（００７００）話

想推出ＶＲ版微信，曾經升破３００蚊後倒跌，收市升近半巴仙，報２９３﹒４銀。ＡＩＡ

（０１２９９）就最標青，升近２巴仙，報６３﹒６銀。中移動（００９４１）跌逾１巴仙，報

７２﹒８５銀。大象（００００５）跌唔夠半巴仙，報６５﹒９５銀。



＊執董連日吸恆隆升勢急，消費股避險萬洲向上閃＊



話說本地薑磚頭近排好似幾抵買，大市升，佢升小小；大市跌，佢幾穩陣。雖然樓市已經有

轉角向下信號，但唔少大行認為磚頭股今年收入應該唔錯。話說恆隆地產（００１０１）最近就

係咁被增持，前日（５日）被執董袁偉良在增持１０４萬股，今日表現梗係有鑊氣，恆隆地產全

日升逾２巴仙，報１５﹒０２銀。其他磚頭股就小小漏氣，新地（０００１６）跌近半巴仙，報

１０７﹒２銀。長實（０１１１３）升超過半巴仙，報５４﹒４５銀。新世界（０００１７）無

升跌，報１０﹒３８銀。九倉置業（０１９９７）升逾半巴仙，報４８﹒５銀。

大市反覆上落，豬肉佬萬洲（００２８８）成為重要避險股，全日收升近２巴仙，報

５﹒９６元。其他內需佬都有資金追捧吓，恆安（０１０４４）升逾１巴仙，報６３﹒５銀。蒙

牛（０２３１９）走高近半巴仙，報２５﹒５銀。統一（００２２０）升近２巴仙，報８﹒７６

銀。康師傅（００３２２）升近１巴仙，報１３﹒０６銀。



＊油價向下碌鐵鳥唔駛縮，廣汽產量升走勢最標青＊



雖然花旗國近排對伊朗實施制裁，但好似話暫時允許部分大國半年內繼續入口伊朗石油，搞

到油價連日回落，部分鐵鳥梗係升一升支持下。東航（００６７０）漲１巴仙，報４﹒９８銀。

南航（０１０５５）飛高逾２巴仙，報４﹒９３銀。國航（００７５３）彈起近２巴仙，報

７﹒３銀。首都機場（００６９４）微跌近１巴仙，報８﹒５銀。

廣汽（０２２３８）公布１０月份產量按年升１３巴仙至１９﹒９萬架，中金維持「掃貨」

評級同「他屐」９﹒８銀，全日升逾３巴仙，報８﹒４８銀。吉利（００１７５）跌近半成，報

１５﹒４銀。長汽（０２３３３）跌近４巴仙，報４﹒７２銀。北汽（０１９５８）跌逾２巴仙

，報４﹒４１銀。華晨（０１１１４）跌唔夠半巴仙，報７﹒２５銀。



＊大行唔祝福內銀仍未哭，發電量上漲龍源唔惆悵＊



阿爺繼續暫停逆回購，今日「孖屐」零投放兼零回籠，加上麥格理唔睇好神州錢莊，但佢地

表現仍然相當硬淨，中行（０３９８８）同工行（０１３９８）微升近半巴仙，分別報３﹒４３

銀同５﹒４７銀。農行（０１２８８）同招行（０３９６８）無升跌，報３﹒６２銀兼３３﹒１

銀。郵儲行（０１６５８）就最標青，彈起近兩巴仙，報４﹒９７銀。

電力佬今日個別發展，龍源電力（００９１６）公布截至今年１０月底止，１０月發電量

４０８萬兆瓦時，按年增加近７巴仙，全日走高超過３巴仙，報６﹒２２銀。大唐集團同神州華

電就合併計劃傾密偈，而合併方案就等緊國務院批准。大唐集團個仔大唐發電（００９９１）升

近３巴仙，報１﹒８５銀；神州華電個仔華電國際（０１０７１）就仆低半巴仙，報３﹒１４銀

。華電福新（００８１６）走高２巴仙，報１﹒５３銀。



＊獲北水增持希瑪又奔馳，星凱遭洗倉缸友心慌慌＊



細價魚毛近呢兩日都成為「孖屐」熱炒焦點，噚日獲北水掃貨嘅希瑪眼科（０３３０９）爆

升近兩成七後，睇嚟北水仲未夠喉繼續掃貨，北水持股量已增至逾０﹒２巴仙，今朝一度勁彈超

過兩成四，但之後有缸友止賺離場，全日埋單升咗近１５巴仙，報５﹒８５銀。毛記葵涌

（０１７１６）喺今年３月尾入缸首日炒作完之後就冇晒影，高見１１﹒７６銀後就不斷潛水，

上月尾更守唔住１蚊關，但自今個月起就有返Ｄ鑊氣，噚日爆上近一成四後，今日再急升超過

１１巴仙，報１﹒４７銀。

其他半新丁都見炒作，賓仕（０１７０５）噚日急彈約８巴仙後，今日亦彈起超過８巴仙，

報１﹒０５銀。雷蛇（０１３３７）上年年底入缸一度震驚唔少缸友，事關佢搵到誠哥入股兼具

新經濟概念，但呢Ｄ綽頭都畀唔到強勁嘅上升動力，今日雖然反彈近一成，報１﹒３４銀，但仍

然較招親價３﹒８８銀潛水逾六成五，慘！

星凱控股（０１１６６）今日被缸友洗倉蒸發咗七成四，報０﹒１８２銀，喺全日跌幅最大

星凱控股（０１１６６）今日被缸友洗倉蒸發咗七成四，報０﹒１８２銀，喺全日跌幅最大

嘅個股。志道（０１２２０）因為被聯交所除牌已提出覆核，缸友冇有怕照掃貨短炒一轉，過去

兩日爆升兩倍，但今日就碌返落嚟，跌超過１９巴仙，報０﹒３９５銀。請請！



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