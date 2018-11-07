【新股上市】傳瑞幸就上市與投行早期磋商，融資後估值達１５６億

《經濟通通訊社７日專訊》外電引述消息透露，早前與騰訊（００７００）達成戰略合作的

中國「本地薑」瑞幸咖啡，將展開新一輪融資，目標估值１５億至２０億美元（約１１７億至

１５６億港元）。

消息人士稱，瑞幸計劃籌集２億至３億美元（約１５﹒６億至２３﹒４億港元），但交易條

款仍有可能調整，融資規模或達１億至２億美元（約７﹒８億至１５﹒６億港元）。

報道又表示，瑞幸亦開始就海外首次公開發行（ＩＰＯ）與投資銀行進行早期磋商，香港或

紐約最有可能成為上市地。（ｈｌ）

