《經濟通通訊社７日專訊》外電引述消息透露，早前與騰訊（００７００）達成戰略合作的
中國「本地薑」瑞幸咖啡，將展開新一輪融資，目標估值１５億至２０億美元（約１１７億至
１５６億港元）。
消息人士稱，瑞幸計劃籌集２億至３億美元（約１５﹒６億至２３﹒４億港元），但交易條
款仍有可能調整，融資規模或達１億至２億美元（約７﹒８億至１５﹒６億港元）。
報道又表示，瑞幸亦開始就海外首次公開發行（ＩＰＯ）與投資銀行進行早期磋商，香港或
紐約最有可能成為上市地。（ｈｌ）
07/11/2018 09:03
【新股上市】傳瑞幸就上市與投行早期磋商，融資後估值達１５６億
《經濟通通訊社７日專訊》外電引述消息透露，早前與騰訊（００７００）達成戰略合作的
中國「本地薑」瑞幸咖啡，將展開新一輪融資，目標估值１５億至２０億美元（約１１７億至
１５６億港元）。
消息人士稱，瑞幸計劃籌集２億至３億美元（約１５﹒６億至２３﹒４億港元），但交易條
款仍有可能調整，融資規模或達１億至２億美元（約７﹒８億至１５﹒６億港元）。
報道又表示，瑞幸亦開始就海外首次公開發行（ＩＰＯ）與投資銀行進行早期磋商，香港或
紐約最有可能成為上市地。（ｈｌ）
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