《錢來自有方－李博衛》防墮另類假投資

《錢來自有方》騙徒可以捏造各種穩賺快錢的投資機會，近年有些另類投資計劃，就成為投

資騙局的名堂。

所謂另類投資，是指投資於非傳統投資類型的資產類別，大路的有房地產和商品，冷門的有

藝術品、古董、名酒、創新保健產品、水耕種植、各式各樣的收藏品，甚至是海外大型基建，當

中有很多原則上不受本港任何金融監管機構的規管，投資風險高。

騙徒會研究並挑選有「行騙潛質」，例如廣受人們喜愛、備受市場關注或炒作的投資題材，

設局行騙。舉例：投資倫敦金和加密貨幣是騙徒常用的投資題材，此與投資者鍾情黃金和高科技

不無關係，至於名酒、原油和原始股（即公司申請上市之前發行的股票），亦是近年備受關注的

投資題材，相關投資騙局亦可能乘勢而生。



＊假投資真不了＊



即使騙徒言之鑿鑿，但假的投資始終是假的，就算設計再完美，都總會有破綻。要識穿騙局

，我們就一定要小心求證與你交易的公司或相關人士的身分，不能盡信他們所提供的資料，有需

要時就尋求專業人士的協助。善用以下工具，可能是識破騙局的照妖鏡。



＊查閱牌照紀錄＊



騙徒可以自稱為持有金融監管機構牌照的人士或持牌公司的職員，切勿輕信一面之詞，查閱

相關金融機構的牌照紀錄冊，以辨真偽。



＊分辨可疑公司及網站＊



證監會和金管局分別設有「無牌公司及可疑網站名單」及「欺詐銀行網站、偽冒電郵及類似

的詐騙事件」，你可以查閱與你交易的公司名稱及其網站會否出現在有關名單內。你也可以在互

聯網搜尋，查閱有關公司會否有一些負面新聞。



＊掌握騙案最新資訊＊



警方設有反詐騙協調中心，提供各種流行的騙案及最新的騙案警示。遇到自己不熟悉的投資

項目，我們要保護自己，三思而行。騙徒會利用人的弱點，包括投資知識不足、缺乏戒心和輕信

，施計行騙。那些「耳仔軟」，輕易相信賺快錢機會的人會較容易墮入騙局。

《投資者教育中心總經理 李博衛》

