美國中期選舉塵埃落定，港股大幅波動，收２６１４７升２６點

《經濟通通訊社７日專訊》美國中期選舉結果中午陸續公布，一如市場預期民主黨獲取眾議

院控制權，共和黨保住參議院，港股全日走勢反覆，波幅高達６１０點。

觀望美國中期選舉結果公布，港股今早只輕微高開４點報２６１２５，初段曾反覆跌穿

２６０００。然而，中午前後美國中期選舉結果陸續公布，民主黨及共和黨分佔兩院大局已定，

港股一度攀升４１０點高見２６５３０逼近五十天線（最新報２６５８６點），惟在Ａ股倒跌且

幅度擴大，港股急速由高位回落，並曾倒跌２００點低見２５９２０，慶幸最終仍以升市告終。

港股全日收報２６１４７，升２６點或升０﹒１０％，主板成交９７３﹒２６億元增加近兩成。

上證綜合指數收２６４１，跌１８點或跌０﹒６８％，盤中曾高見２６７５點。國企指數收

１０６４１，升０﹒０８％或升８點。



＊騰訊曾突破三百元，舜宇及瑞聲大幅波動＊



５０隻恆指成分股中，２３隻上升，２５隻下跌。

港股波幅擴大，個別藍籌亦然。騰訊（００７００）一度突破三百元大關，高見３０１﹒８

元，主席馬化騰表示認真考慮開發ＶＲ版微信，最終收升０﹒４８％，報２９３﹒４元，盤中最

低報２８６元。

有分析指美國民主黨控制眾議院，或對總統特朗普貿易政策帶來改變，舜宇光學

（０２３８２）及瑞聲科技（０２０１８）各曾分別抽升約６％，高見７９﹒８０元及

６３﹒７０元，最終分別收跌０﹒６６％報７５元，及持平收６０元。

受累貿易戰的萬洲國際（００２８８），股價一度高見６﹒０９元，最終收升１﹒７１％，

報５﹒９６元。

其他重磅藍籌方面，中移動（００９４１）遭瑞信維持中性投資評級，目標價維持

８２﹒５元，全日收跌１﹒２９％，報７２﹒８５元；匯控（００００５）跌０﹒１５％報

６５﹒９５元，受累美國匯豐客戶帳戶於今年１０月遭駭客入侵的消息，暫時未知多少客戶的資

料受影響；港交所（００３８８）中午公布首三季業績，股東應佔溢利為７４﹒８４億元增長

３５％，股價收升１﹒１７％，報２２４﹒４元；友邦（０１２９９）升１﹒７６％，收報

６３﹒６元。



＊恆隆地產升幅最大藍籌，吉利急挫近５％＊



恆隆地產（００１０１）全日升２﹒３２％，報１５﹒０２元，為升幅最大恆指成分股。

根據聯交所資料顯示，恆隆地產執行董事陳文博於上周三（３１日）增持１８９萬股或

０﹒０５％，每股作價１４﹒１１９６元，總值２６６９萬元，最新持股量增至５８﹒２５％。

吉利汽車（００１７５）全日急跌４﹒９４％，報１５﹒４元，為跌幅最大恆指成分股。匯

豐證券發表報告指，吉利十月份汽車銷售增長大幅放緩按年只升３％，將投資評級由「買入」降

至「持有」，目標價由１８﹒３降至１５﹒９元。

廣汽集團（０２２３８）收升３﹒４２％，報８﹒４８元。中金公司表示，廣汽十月份產銷

數據顯示其繼續大幅跑贏市場，維持買進評級及目標價９﹒８元。中金預計廣汽三菱的快速增長

應有助於對沖廣汽菲克銷售的下滑。



＊上市熱炒股續落鑊，希瑪彌明均升逾一成＊



上市熱炒股繼續落鑊，希瑪眼科（０３３０９）北水持股量由前日（５日）的０﹒１８％，

升至昨日（６日）的０﹒２１％，反映內地資金正在熱捧，全日收升１４﹒７１％，報５﹒８５

０元；毛記葵涌（０１７１６）亦升１１﹒３６％，報１﹒４７元；賓仕（０１７０５）漲

８﹒２５％，報１﹒０５元；彌明生活百貨（０８４７３）更升１８﹒１４％，報０﹒２４１元

。

榮陽實業（０２０７８）升３９﹒０６％，報０﹒４４５元，為全日升幅最大個股；

星凱控股（０１１６６）急瀉７４％，報０﹒１８２元，為跌幅最大個股。（ｅｃ）

