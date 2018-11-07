《經濟通通訊社７日專訊》立法會鐵路事宜小組主席、實政圓桌立法會議員田北辰指，港鐵
（０００６６）沙中線有望於明年中前局部通車。他又指，現時沙中線在紅磡至過海路線之落成
上遙遙無期，促請港鐵推出名為「坐鑽石山、望何文田」的贖罪方案，以開通烏溪沙至何文田路
線。
田北辰表示，要將局部通車方案延伸至何文田站，須解決列車掉頭問題；他提出，紅磡站為
「大站」，如港鐵可投入額外資源，增建配套設施讓列車在何文田站落客後駛往紅磡站調頭，相
信可於明年第三季將局部通車延伸至何文田站。（ｙｎ）
07/11/2018 14:58
【港鐵頭痕】田北辰促港鐵推贖罪方案，開通烏溪沙至何文田路線
《經濟通通訊社７日專訊》立法會鐵路事宜小組主席、實政圓桌立法會議員田北辰指，港鐵
（０００６６）沙中線有望於明年中前局部通車。他又指，現時沙中線在紅磡至過海路線之落成
上遙遙無期，促請港鐵推出名為「坐鑽石山、望何文田」的贖罪方案，以開通烏溪沙至何文田路
線。
田北辰表示，要將局部通車方案延伸至何文田站，須解決列車掉頭問題；他提出，紅磡站為
「大站」，如港鐵可投入額外資源，增建配套設施讓列車在何文田站落客後駛往紅磡站調頭，相
信可於明年第三季將局部通車延伸至何文田站。（ｙｎ）
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