【港鐵頭痕】田北辰促港鐵推贖罪方案，開通烏溪沙至何文田路線

《經濟通通訊社７日專訊》立法會鐵路事宜小組主席、實政圓桌立法會議員田北辰指，港鐵

（０００６６）沙中線有望於明年中前局部通車。他又指，現時沙中線在紅磡至過海路線之落成

上遙遙無期，促請港鐵推出名為「坐鑽石山、望何文田」的贖罪方案，以開通烏溪沙至何文田路

線。

田北辰表示，要將局部通車方案延伸至何文田站，須解決列車掉頭問題；他提出，紅磡站為

「大站」，如港鐵可投入額外資源，增建配套設施讓列車在何文田站落客後駛往紅磡站調頭，相

信可於明年第三季將局部通車延伸至何文田站。（ｙｎ）

