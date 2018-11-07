【致謝議案】立法會一連三日辯論施政報告致謝議案

《經濟通通訊社７日專訊》立法會就今年《施政報告》辯論致謝議案。第一節先就經濟發展

的政策辯論。提出議案的內務委員會主席李慧琼指，今年的《施政報告》關注民生，提出的

２４４項新措施，其中社會對「明日大嶼」有不同聲音，認為是由於所涉的資源龐大，政府要對

市民做好解說工作。

李慧琼又期望，行政和立法關係可繼續改善，政府應盡快回應議員希望提高回答質素的要求

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