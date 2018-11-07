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07/11/2018 15:06

【致謝議案】民主黨公民黨均表示會就致謝議案投反對票

　　《經濟通通訊社７日專訊》立法會就今年《施政報告》辯論致謝議案。民主黨主席胡志偉和
公民黨黨魁楊岳橋均表示，兩黨會就致謝動議投下反對票。
　　胡志偉表示，現時搶奪人才是世界趨勢，鄰近地區在這方面比港府更有野心，但現時政府就
只會叫港人到大灣區，希望政府應要著重提升自身的軟硬實力，留住人才。另外，胡志偉又指政
府不可不正視單程證帶來的各種憂慮，港府應取回審批權，才可確保市民的信心，例如在審批申
請是否合資格時，可由香港審批，予內地審批時作參考。他亦批評，政府提出「明日大嶼」是違
反程序公義，亦難以令公眾信任港人可因此受益。
　　楊岳橋則指出，現時港人身邊充斥著各種「紅線」，港人治港、高度自治失色，現時連提供
平台給人討論港獨都會踩紅線，而特首林鄭月娥早前亦把單程證的議題同國家主權混為一談，質
疑是否又會成為「紅線」的一部分，憂慮所謂的「紅線」會愈收愈緊。
　　楊岳橋續指，有關近岸填海的計劃都已引起很大爭議，質疑現時香港是面對土地問題，還是
人口問題，以及《施政報告》中「明日大嶼」計劃的新增土地到底是為誰而建。他促政府思考香
港是否能夠承受每日１５０個單程證數量，和是否值得冒具大的財政風險去推動「明日大嶼」計
劃。（ｃｗ）（ｚｚ）

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