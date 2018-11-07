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即市新聞

07/11/2018 16:30

【港鐵頭痕】泛迅對知否鋼筋被剪前言不對後語；夏正民質疑圖誤導

　　《經濟通通訊社７日專訊》港鐵（０００６６）沙中線紅磡站擴建工程調查委員會聆訊繼續
，今日仍然由分判商泛迅負責人潘偉山作供。
　　潘偉山接受代表政府的資深大律師許偉強盤問，許偉強在聆訊中展示一張紅磡站地盤鋼筋接
駁螺絲帽的相片，以及潘偉山與港鐵會面的紀錄。
　　潘偉山指相片中顯示有鋼筋被剪短，以及有鋼筋完全無扭入螺絲帽。許偉強隨即引述潘偉山
與港鐵會面的證供，指潘偉山曾向港鐵承認，他公司的工人有剪短其中５條鋼筋，令鋼筋看上去
扭入螺絲帽，以為「過到骨」。潘偉山否認自己的意思是剪鋼筋，又指相片是他與港鐵會面才首
次看到。
　　委員會主席夏正民質問潘氏，有否曾就港鐵向泛迅發出的不合格報告，向工人查問原因。潘
偉山表示沒有查問，又道只知道有鋼筋無法扭入，但無人告知他鋼筋曾被剪短。
　　惟代表政府的資深大律師許偉強隨即指出，今年８月潘偉山向警方作供時，曾指他有向工人
查問事件，夏正民質疑潘偉山說謊。潘偉山再改口承認有向地盤管工張釗峰了解，但忘記當時對
方的回覆。
　　夏正民表示潘偉山令人感覺是試圖誤導委員會，他對此感到不高興，直言今次事件是為香港
社會，而非他個人利益，又指潘偉山應做好管理，減少有關情況，但他並無這樣做。
　　潘偉山接受泛迅代表律師莊君如盤問時又承認，未曾向管工確認剪短鋼筋是否因為鋼筋太密
，而是根據有關相片作判斷。（ｆｗ）

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