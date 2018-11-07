【駐京專電】中證監停復牌新規：不得以事項不確定為由隨意停牌

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》中證監６日晚發布《關於完善上市公司股票

停復牌制度的指導意見》，完善上市公司停復牌制度，明確了上市公司股票停復牌的基本原則，

對停牌期限、信息披露、配套機制都做了規範，意味著以後上市公司再也不能隨意、長期任性停

牌。

主要內容包括：（一）是確立上市公司股票停復牌的基本原則，最大限度保障交易機會。明

確以不停牌為原則、停牌為例外，短期停牌為原則、長期停牌為例外，間斷性停牌為原則、連續

性停牌為例外。上市公司發生重大事項，應當按照及時披露的原則，分階段披露有關事項的具體

情況，不得以相關事項不確定為由隨意申請股票停牌，不得以申請股票停牌代替相關各方的保密

義務。

（二）是壓縮股票停牌期限，增強市場流動性。進一步縮短重大資產重組最長停牌期限；明

確上市公司破產重整期間其股票原則不停牌；並購重組委審核期間，上市公司股票在並購重組委

工作會議召開當天應當停牌。上市公司股票超過規定期限仍不復牌的，證券交易所應當強制復牌

。

（三）是強化股票停復牌信息披露要求，明確市場預期。提高初始停牌時的信息披露標準，

對停牌期間重點階段的信息披露事項提出明確要求，並嚴格落實強制停復牌情形下上市公司的信

息披露義務。

（四）是加強制度建設，明確相應配套工作安排。明確證券交易所應當按照指導意見修改完

善股票停復牌具體規則，造好有關停復牌的自律管理與服務。同時，證券交易所應當建立股票停

牌時間與成分股指數剔除掛鈎機制和停牌信息公示制度，並定期向市場公告上市公司停牌頻次、

時長排序情況，督促上市公司採取措施減少停牌。

