【駐京專電】「１＋６」圓桌對話會：反對各種形式保護主義措施

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》國務院總理李克強在北京與世界銀行行長金

墉、國際貨幣基金組織總裁拉加德等圍繞「構建開放、活力、包容的世界經濟」的主題，共同舉

行「１＋６」圓桌對話會。

達成如下共識：當前世界經濟出現向好勢頭，但深層次問題尚未解決，面臨諸多不穩定不確

定因素，需要繼續綜合使用貨幣、財政和結構性改革等各項政策工具，促進強勁、可持續、平衡

和包容性增長。貿易和投資是全球經濟增長的重要引擎。促進貿易和投資的進一步自由化便利化

有助於解決全球共同麵臨的發展挑戰，促進平衡和可持續發展。以ＷＴＯ為代表、以規則為基礎

的多邊貿易體制是全球經濟治理體係的重要組成部分，為成員制定多邊經貿規則、監督貿易政策

實施和解決貿易爭端提供了制度框架。多邊貿易體制是全球貿易投資自由化便利化的主渠道。區

域、雙邊和諸邊貿易協定是對多邊貿易體製的補充而非替代，應推動這些貿易協定更加開放、透

明和包容。



＊對貿易保護主義帶來的挑戰表示擔憂＊



對近年來全球經濟緩慢增長和復甦背景下貿易保護主義帶來的挑戰表示擔憂。將繼續反對各

種形式的保護主義措施，致力於在全球範圍內建設有利的貿易和投資環境，堅定維護多邊貿易體

製的核心價值和基本原則。歡迎出席「一帶一路」國際合作高峰論壇圓桌峰會的國家領導人對多

邊貿易體制的支持，歡迎金磚國家就促進貿易發展、加強投資便利化合作及支持多邊貿易體制等

達成的共識，歡迎中國於２０１８年舉辦國際進口博覽會。呼籲ＷＴＯ成員加快落實ＷＴＯ巴厘

和內羅畢部長級會議成果，繼續推動多哈剩餘議題談判，就電子商務、投資便利化等新議題開啟

討論。支持ＷＴＯ成員共同推動今年底在布宜諾斯艾利斯舉行的ＷＴＯ第１１屆部長級會議取得

積極成果。

