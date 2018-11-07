《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》外交部發言人華春瑩宣布，國務院總理李克
強１１月１２日至１６日對新加坡進行正式訪問並出席第２１次中國 東盟（１０＋１）領導人
會議、第２１次東盟與中日韓（１０＋３）領導人會議和第１３屆東亞峰會（ＥＡＳ）。
07/11/2018 09:00
【駐京專電】外交部：李克強１２日至１６日訪問新加坡
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》外交部發言人華春瑩宣布，國務院總理李克
強１１月１２日至１６日對新加坡進行正式訪問並出席第２１次中國 東盟（１０＋１）領導人
會議、第２１次東盟與中日韓（１０＋３）領導人會議和第１３屆東亞峰會（ＥＡＳ）。
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