【駐京專電】外交部：李克強１２日至１６日訪問新加坡

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》外交部發言人華春瑩宣布，國務院總理李克

強１１月１２日至１６日對新加坡進行正式訪問並出席第２１次中國 東盟（１０＋１）領導人

會議、第２１次東盟與中日韓（１０＋３）領導人會議和第１３屆東亞峰會（ＥＡＳ）。

