《經濟通通訊社７日專訊》深圳出台《關於強化中小微企業金融服務若干措施》。根據若干
措施，深圳市財政出資設立總規模為３０億元（人民幣．下同）的中小微企業融資擔保基金，對
由深圳市融資擔保機構擔保的中小微企業貸款融資和債券融資業務進行再擔保，當發生代償時，
融資擔保基金和擔保公司分別按５︰５的比例分攤風險。
深圳市財政出資設立初始規模為２０億元的中小微企業貸款風險補償資金池，對合作銀行為
本市中小微企業發放３０００萬元（含）以下規模貸款形成的不良貸款實行風險補償。（ｂｉ）
07/11/2018 14:42
【呵護民企】深圳設立３０億人幣中小微企業融資擔保基金
《經濟通通訊社７日專訊》深圳出台《關於強化中小微企業金融服務若干措施》。根據若干
措施，深圳市財政出資設立總規模為３０億元（人民幣．下同）的中小微企業融資擔保基金，對
由深圳市融資擔保機構擔保的中小微企業貸款融資和債券融資業務進行再擔保，當發生代償時，
融資擔保基金和擔保公司分別按５︰５的比例分攤風險。
深圳市財政出資設立初始規模為２０億元的中小微企業貸款風險補償資金池，對合作銀行為
本市中小微企業發放３０００萬元（含）以下規模貸款形成的不良貸款實行風險補償。（ｂｉ）
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